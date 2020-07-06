Казахстан для борьбы с COVID-19 планирует привлечь врачей из других стран

В Казахстане из-за острого дефицита медицинских кадров планируют на время пандемии COVID-19 привлечь врачей из других стран, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Проблема нехватки медицинских кадров поднималась во время онлайн-встречи министра здравоохранения Алексея Цоя с руководством управления здравоохранения Атырауской области.

По информации пресс-службы, в регионе отмечается острый дефицит кадров - не хватает 278 медработников.

В этой связи Минздрав сообщил, что на ближайшем заседании Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 "будет озвучен вопрос привлечения врачей из других стран и разрешение работать им без сертификации во время эпидемии".

В ходе встречи обсуждались также вопросы предотвращения локальных вспышек на месторождениях, составление маршрута незамедлительного лечения тяжелобольных пациентов, организация работы коронатакси, пересмотр финансирования пакетов ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи) и ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) в нынешних эпидемиологических условиях и другие.