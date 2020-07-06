Сделка в рамках ОПЕК+ позволила увеличить цены на нефть в 2 раза - Шахбазов

Реализация договоренностей в рамках ОПЕК+ привела к двукратному росту цен на нефть на мировом рынке, считает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«Впервые в истории производители нефти договорись о сокращении добычи в больших объемах. Эти решения реализуются и как результат, цены на нефть выросли в 2 раза. Однако, деятельность по стабилизации рынка продолжается. Стабильность на рынке отвечает интересам не только нефтепроизводителей и компаний, но и потребителей нефти», - заявил Шахбазов в понедельник на видеоконференции с парламентским представителем Госсекретаря Великобритании, министром международной торговли Грэхэмом Стюартом.
Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго, также отметил, что Азербайджан выполняет свои обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ благодаря успешному сотрудничеству между SOCAR и BP.
«В ходе встречи стороны обсудили влияние цен на нефть на глобальную экономику и энергетический сектор, деятельность совместной азербайджано-британской комиссии и вопросы энергетического сотрудничества», - подчеркивается в информации ведомства.
Стюарт также поинтересовался возможностями сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.
Министры также обсудили сроки четвертого заседания совместной комиссии и двухсторонние документы, запланированные для подписания.
Как сообщалось ранее, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (май-июнь 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.
Однако, на министерской встрече 6 июня страны ОПЕК+ договорились продлить сокращения по первому этапу еще на один месяц, т.е. до конца июля.
В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, то есть от отметки 718 тыс. б/с. С учетом этого, на первом этапе Азербайджан должен снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, то есть на 164 тыс. б/с, до 554 б/с. На втором этапе (август-декабрь 2020 года) - на 18%, или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, на третьем (с января 2021 года до апреля 2022 года) - на 14%, или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.
К процессу сокращения нефтедобычи в Азербайджане привлечены Госнефтекомпания Азербайджана, Азербайджанская международная операционная компания, разрабатывающая блок Азери-Чираг-Гюнешли, а также операционные компании и совместные предприятия, добывающие нефть на сухопутных месторождениях.
Н.Аббасова
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