Вновь запущены в эксплуатацию совместные нефтяные месторождения в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом

Добыча нефти началась в первых числах июля на совместном месторождении Wafra в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом после пятилетнего перерыва, сообщило министерство нефти Кувейта на своей страничке в социальных сетях.

Ведомство также сообщило о возобновлении добычи с 1 июля после месячной приостановки на месторождении Khafji, втором совместном месторождении в этой зоне.

Chevron, выступающий по поручению КСА оператором разработки Wafra максимальной производительностью 220 тыс. баррелей в сутки (б/с), остановил в 2015 году производство из-за возникших тогда разногласий между королевством и эмиратом.

Пробная эксплуатация месторождения Wafra должна была начаться в марте текущего года с постепенным увеличением добычи с 10 тыс. б/с до 80 тыс. б/с, однако чрезвычайные обстоятельства вследствие распространения COVID-19 вынудили участников проекта отложить реализацию планов на более поздний срок.

Пандемия также стала причиной приостановки набиравших темпы эксплуатационных работ на Khafji максимальной производительностью 280-300 тыс. б/с.

Месторождение Khafji эксплуатирует компания Al-Khafji Joint Operations (KJO) - совместное предприятие кувейтской Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) и саудовской Aramco Gulf Operations Company (подразделение Saudi Aramco).

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией в 1922 году. В 1970 году страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании нефтяных ресурсов Wafra и Khafji.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти на этой территории, где может производиться примерно 0,5% мировой добычи нефти.