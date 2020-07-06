Вновь запущены в эксплуатацию совместные нефтяные месторождения в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом

Добыча нефти началась в первых числах июля на совместном месторождении Wafra в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом после пятилетнего перерыва, сообщило министерство нефти Кувейта на своей страничке в социальных сетях.
Ведомство также сообщило о возобновлении добычи с 1 июля после месячной приостановки на месторождении Khafji, втором совместном месторождении в этой зоне.
Chevron, выступающий по поручению КСА оператором разработки Wafra максимальной производительностью 220 тыс. баррелей в сутки (б/с), остановил в 2015 году производство из-за возникших тогда разногласий между королевством и эмиратом.
Пробная эксплуатация месторождения Wafra должна была начаться в марте текущего года с постепенным увеличением добычи с 10 тыс. б/с до 80 тыс. б/с, однако чрезвычайные обстоятельства вследствие распространения COVID-19 вынудили участников проекта отложить реализацию планов на более поздний срок.
Пандемия также стала причиной приостановки набиравших темпы эксплуатационных работ на Khafji максимальной производительностью 280-300 тыс. б/с.
Месторождение Khafji эксплуатирует компания Al-Khafji Joint Operations (KJO) - совместное предприятие кувейтской Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) и саудовской Aramco Gulf Operations Company (подразделение Saudi Aramco).
Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией в 1922 году. В 1970 году страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании нефтяных ресурсов Wafra и Khafji.
Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти на этой территории, где может производиться примерно 0,5% мировой добычи нефти.
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