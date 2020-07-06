Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0239 GBR   2.1242 TRY   0.2478

Цена на нефть

03.07   $/bbl WTI 40.27 -0.38 Brent 42.80 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.07.2020 20:47

Вновь запущены в эксплуатацию совместные нефтяные месторождения в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом

Добыча нефти началась в первых числах июля на совместном месторождении Wafra в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом после пятилетнего перерыва, сообщило министерство нефти Кувейта на своей страничке в социальных сетях.

Ведомство также сообщило о возобновлении добычи с 1 июля после месячной приостановки на месторождении Khafji, втором совместном месторождении в этой зоне.

Chevron, выступающий по поручению КСА оператором разработки Wafra максимальной производительностью 220 тыс. баррелей в сутки (б/с), остановил в 2015 году производство из-за возникших тогда разногласий между королевством и эмиратом.

Пробная эксплуатация месторождения Wafra должна была начаться в марте текущего года с постепенным увеличением добычи с 10 тыс. б/с до 80 тыс. б/с, однако чрезвычайные обстоятельства вследствие распространения COVID-19 вынудили участников проекта отложить реализацию планов на более поздний срок.

Пандемия также стала причиной приостановки набиравших темпы эксплуатационных работ на Khafji максимальной производительностью 280-300 тыс. б/с.

Месторождение Khafji эксплуатирует компания Al-Khafji Joint Operations (KJO) - совместное предприятие кувейтской Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) и саудовской Aramco Gulf Operations Company (подразделение Saudi Aramco).

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией в 1922 году. В 1970 году страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании нефтяных ресурсов Wafra и Khafji.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти на этой территории, где может производиться примерно 0,5% мировой добычи нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, КУВЕЙТ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Похожие новости


Кувейт и Саудовская Аравия с июня приостановят добычу нефти в морской части нейтральной зоны Кувейт и Саудовская Аравия могут договориться о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне - министр Лавров и первый замглавы МИД Саудовской Аравии обсуждают в столице Кувейта двусторонние отношения

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]