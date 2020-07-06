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Здравоохранение 06.07.2020 17:47

В Баку создано 39 медцентров для лечения легкобольных COVID-19 на дому

Министерство здравоохранения Азербайджана создало в Баку 39 территориальных медицинских центров, занимающихся лечением в домашних условиях инфицированных вирусом COVID-19 бессимптомных и легко переносящих его пациентов, заявила начальник Главного управления здравоохранения Баку Нелли Вейсова.

По ее словам, которые приводит пресс-служба Минздрава, эти центры охватывают 87 медицинских учреждений, в состав которых входят городские поликлиники для детей и взрослых, совместные городские больницы и центры здоровья.

Вейсова отметила, что увеличение числа лиц, обращающихся в поликлиники для обследования и лечения COVID-19, может привести к еще большему распространению вируса.

Она обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от посещения клиник при подозрении в заражении COVID-19. Для консультации и осмотра Вейсова посоветовала связываться с областными поликлиниками по телефону.

В Азербайджане по состоянию на 5 июля общее число зараженных COVID-19 составляет 20 324 человек, число вылечившихся - 11 742, скончались - 250.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,332 тыс. человек.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНЗДРАВ, ВИРУС, ЦЕНТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]