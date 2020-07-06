Путин соболезнует в связи с жертвами наводнений в Китае

Президент РФ Владимир Путин направил председателю Китайской Народной Республики телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в южных провинциях Китая, сообщила пресс-служба Кремля.
"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее и полное выздоровление всех пострадавших", - подчеркнул в телеграмме глава Российского государства.
Ливневые дожди в последние дни в ряде южных провинций Китая стали причиной сильных наводнений, сходов оползней и разрушения домов. От удара стихии пострадали миллионы людей, нанесен крупный экономический ущерб. Китайское министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пропавшими без вести или погибшими числятся более 120 человек, прямой экономический ущерб достиг объема в 41,6 млрд юаней ($5,89 млн)
Китайские метеорологи прогнозируют, что в ряде районов, в частности в провинциях Хубэй, Аньхой и Хунань ливни в ближайшие дни продолжатся.
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