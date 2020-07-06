Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0239 GBR   2.1242 TRY   0.2478

Цена на нефть

06.07   $/bbl WTI 40.63 0.36 Brent 43.10 0.30

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 06.07.2020 22:25

Греция начнет принимать прямые рейсы с туристами из Британии с 15 июля

Греция начнет принимать прямые авиарейсы из Великобритании с 15 июля, сообщает в понедельник газета "Катимерини" со ссылкой на представителя правительства Стелиоса Петсаса.

"В сотрудничестве с британским правительством и по итогам рекомендаций экспертов прямые рейсы из Великобритании во все аэропорты Греции будут возобновлены с 15 июля", - сказал он журналистам.

Греция на данном этапе принимает туристов из 14 неевропейских стран, включая Австралию, Канаду, Японию и Уругвай. Туристы из США, России, Турции и Швеции пока не могут посетить эту страну, поскольку власти страны считают, что принимать граждан этих стран пока небезопасно.

Греция - популярное туристическое направление для европейцев, и в частности, для британцев. В 2019 году около 3,5 млн британцев отдохнули в этой стране. Однако в Британии долгое время сохранялась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией коронавируса, из-за чего было приостановлено международное авиасообщение со многими странами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, БРИТАНИЯ, ТУРИЗМ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Кэмерон поддерживает позицию МВФ о необходимости списания греческих долгов Проблема Греции еще далека от решения, предупреждает Кэмерон

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]