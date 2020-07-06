Бали начнет принимать иностранных туристов с 11 сентября

Индонезийский остров Бали готовится принимать иностранных туристов с 11 сентября, передают в понедельник западные СМИ.
"Мы должны продолжать прикладывать максимум усилий, чтобы справиться с COVID-19, но в то же время нам нужно вновь возобновлять нашу обычную деятельность в интересах нашей общественности", - заявил губернатор Бали Уайан Костер.
Однако, пока неизвестно, будет ли страна вводить ограничения для граждан из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Внутренний туризм в Индонезии возобновится к концу июля - на острове откроют пляжи, храмы и популярные туристические достопримечательности.
На Бали за время пандемии зарегистрировали примерно 1,9 тыс. случаев заражений, 23 человека скончались. Всего в Индонезии выявили 65 тыс. заражений, умерли более 3,2 тыс. человек.
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