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Туризм 06.07.2020 22:56

Бали начнет принимать иностранных туристов с 11 сентября

Индонезийский остров Бали готовится принимать иностранных туристов с 11 сентября, передают в понедельник западные СМИ.

"Мы должны продолжать прикладывать максимум усилий, чтобы справиться с COVID-19, но в то же время нам нужно вновь возобновлять нашу обычную деятельность в интересах нашей общественности", - заявил губернатор Бали Уайан Костер.

Однако, пока неизвестно, будет ли страна вводить ограничения для граждан из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Внутренний туризм в Индонезии возобновится к концу июля - на острове откроют пляжи, храмы и популярные туристические достопримечательности.

На Бали за время пандемии зарегистрировали примерно 1,9 тыс. случаев заражений, 23 человека скончались. Всего в Индонезии выявили 65 тыс. заражений, умерли более 3,2 тыс. человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, БАЛИ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]