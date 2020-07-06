Группа иранских депутатов хочет ответов от Рухани по поводу экономических трудностей страны и ситуации вокруг ядерного соглашения

Группа консервативных иранских парламентариев, недовольных политикой правительства, составили петицию с требованием вызвать в парламент президента Ирана Хасана Рухани, чтобы выслушать его объяснения по поводу сложной экономической ситуации в стране, сообщают в понедельник региональные СМИ.
"У законодателей - разные вопросы к президенту, включая причины кризиса на рынке иностранных валют, а также (причины - ИФ) высоких цен на товары повседневного спроса и предметы первой необходимости для населения", - заявил депутат Икбал Шакери.
Кроме этого, депутатов интересует "стратегическая ошибка правительства", которая позволила США в 2018 году выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с минимальными, по мнению законодателей, затратами.
По данным СМИ, петицию подписали 120 из 290 депутатов, после чего обращение было передано руководящему органу парламента. Чтобы намерения депутатов претворились в жизнь, петиция должна быть направлена Рухани.
СМИ уточняют, что петиция в итоге может привести к запуску процедуры импичмента в отношении Рухани. Однако аналитики полагают, что петиция не поступит из парламента президенту, поскольку руководитель Исламской Республики Ирана аятолла Али Хаменеи ранее, на фоне растущего давления на Иран со стороны США, призывал все ветви власти к единой политике.
СМИ также напоминают, что иранские депутаты консервативных взглядов не питали энтузиазма по поводу СВПД, а после отказа США от соглашения принялись активно критиковать Рухани.
В 2018 году американский президент Дональд Трамп вывел США из международного ядерного соглашения с Ираном и возобновил санкции против этой страны. С тех пор США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против иранских организаций и физлиц, при этом в Вашингтоне настаивают на заключении нового соглашения с Тегераном.
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