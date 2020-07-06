Бельгия пока не откроет границы для рекомендованных ЕС стран

Бельгия пока не будет открывать свои границы в соответствии с первым разрешительным списком из 15 государств, который рекомендовал Совет ЕС, сообщил в понедельник телеканал RTBF со ссылкой на правительство.
"Федеральное правительство считает, что пока еще остается большой риск для путешественников в эти страны, или (с их стороны - ИФ) не обеспечена взаимность", - объясняет телеканал.
Бельгия по-прежнему придерживается разрешения на въезд гражданам и резидентам из 31 страны ЕС+ (27 государств ЕС и ассоциированные с Шенгенским пространством страны), совершающим необязательные поездки.
RTBF напоминает, что на прошлой неделе Совет ЕС рекомендовал список из 14 стран (плюс Китай, если он будет соблюдать условие взаимности на поездки граждан из ЕС), для которых с 1 июля можно было бы открыть внешние границы для необязательных поездок. Однако консультирующие правительство эксперты (Risk Management Group) указывают на то, что девять из этих стран по-прежнему имеют высокую степень распространения коронавируса, а остальные не принимают совсем или принимают не в полной мере приезжих из Евросоюза.
Когда будет пересмотрено такое решение бельгийских властей, не сообщается, но пока Бельгия не будет применять у себя рекомендованный Советом ЕС список.
В объявленный 30 июня список вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.
Участие в разрешительном списке Китая было обусловлено взаимностью допуска в эту страну граждан ЕС. Предполагалось также разрешение на въезд в ЕС путешественникам из Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.
В распространенном в Брюсселе официальном коммюнике Совета ЕС со списком стран, граждане которых могли бы быть допущены к посещению Евросоюза, сообщалось, что эта "рекомендация совета не является юридически обязательным документом".
"Органы власти государств-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации. Они могут только постепенно, при полной прозрачности снимать ограничения на поездки в перечисленные страны", - было сказано в документе.
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