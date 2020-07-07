Великобритания может запретить Huawei участвовать в проектах развертывания сетей 5G

Власти Великобритании могут уже в этом году начать отказываться от участия китайской телекоммуникационной компании Huawei в создании национальных сетей мобильной связи пятого поколения (5G), сообщают британские СМИ.

По данным газеты Financial Times, в правительстве Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном, как ожидается, в этом месяце будет разработан план поэтапного отказа от использования оборудования Huawei в сетях 5G на фоне опасений, что санкции США подрывают способность китайской компании осуществлять поставки на британский рынок.

Официальная проверка в области безопасности породила "очень, очень серьезные вопросы" о том, сможет ли Huawei продолжить ограниченное участие в качестве поставщика оборудования для сетей 5G после объявления США о санкциях в мае, сообщили изданию правительственные чиновники.

Как отмечается, санкции были направлены на то, чтобы перекрыть компании доступ к полупроводникам, изготовленным с использованием программного обеспечения США. Это вызывает опасения в Лондоне относительно того, что Huawei будет вынуждена использовать альтернативные технологии, которые представляют новые угрозы для безопасности.

Джонсон на прошлой неделе заявил, что Великобритания обеспокоена безопасностью "поставщиков из враждебных государств", тогда как министр культуры Оливер Дауден сообщил, что американские санкции, "скорее всего", окажут воздействие на жизнеспособность Huawei в качестве поставщика.

Правительство Великобритании в конце января дало согласие на участие Huawei в создании британских сетей 5G, однако с рядом ограничений.

В частности, как сообщалось, компании нельзя будет поставлять оборудование для обслуживания "особо важных составляющих" сетей 5G. Также на продукцию Huawei должно приходиться не более 35% от используемого в сетях оборудования. Кроме того, компании запрещено работать в районах, примыкающих к британским военным базам и ядерным объектам.

Теперь правительство может пересмотреть эту политику с учетом новых рекомендаций Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ), который ведет наблюдение за критически важной инфраструктурой.

Как пишет газета Sunday Telegraph, эксперты GCHQ изменили оценку риска использования технологий Huawei. В докладе, подготовленном британским Национальным центром кибербезопасности Великобритании (NCSC) при GCHQ, говорится, что наложенный властями США запрет на доступ китайской компании к американским разработкам вынудит Huawei использовать непроверенные технологии, в результате чего будет невозможно контролировать риск от их использования в британских сетях 5G.

Доклад NCSC был передан министрам, включая Даудена, которые готовятся дать оценку правительства, отмечает FT. По данным Sunday Telegraph, британские чиновники начали разрабатывать планы прекращения использования оборудования Huawei в сетях 5G уже через полгода.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Австралия ранее запретила использовать оборудование Huawei, которую Соединенные Штаты обвиняют в шпионаже, для своей сети 5G. Аналогичных шагов администрация США добивается от всех своих союзников и партнеров.