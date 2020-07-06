В Азербайджане построят еще 10 модульных больниц для лечения ковидных больных - Алиев

В Азербайджане будет дополнительно построено еще 10 модульных больниц для лечения ковидных больных, их общее число достигнет 20, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"Мы в апреле приняли решение о строительстве 10 модульных больниц в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, 5 из которых уже введены в строй. Но мы сегодня видим рост числа больных и мы должны быть готовы к критическому развитию ситуации. Поэтому я поручил определить места для строительства еще 10 модульных больниц", - сказал Алиев в понедельник в интервью азербайджанским телеканалам.
Президент отметил, что в настоящее время в Азербайджане для лечения ковидных больных используются 45 больниц.
Алиев в понедельник принял участие в открытии в Баку мобильного госпиталя МЧС для лечения коронавирусных больных. "Этот госпиталь рассчитан на 800 мест. Но рядом с ним в течение полутора месяцев будет построен еще и модульная больница на 1300 коек. Строительство таких больниц в короткие сроки показывает, что даже в условиях цейтнота мы можем оперативно принимать оперативные решения", - добавил Алиев.
Глава государства отметил, что в Азербайджане ситуация с заражениями COVID-19 находится под контролем. "Однако мы пока не вышли на положительную динамику - число зараженных превышает число вылечившихся. Эта отрицательная динамика создает дополнительную нагрузку на нашу систему здравоохранения. Поэтому как долго продлится нынешний (карантинный -ИФ) режим и будет ли он еще больше ужесточен или смягчен, мы увидим в ближайшем будущем", - подчеркнул Алиев.
Президент также отметил, что в настоящее время в Азербайджане число лабораторий по тестированию на COVID-19 с 6 доведено до 29 и заказано еще 15, которые находятся в пути, тем самым их общее число достигнет 44. "Это нам позволит делать больше тестов. До сих пор в стране проведено свыше 500 тыс тестов и по показателю на душу населения Азербайджан занимает 40-е место в мире", - добавил он.
В Азербайджане с мая месяца наблюдается рост больных коронавирусом. В связи с этим до 1 августа в стране действует специальный карантинный режим. При этом до 20 июля действует жесткий карантин в 16 городах и районах страны, в том числе в Баку.
В Азербайджане на 6 июля общее число зараженных COVID-19 составляет 20 837, число вылечившихся - 12 182, скончались - 258. В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,397 тыс. человек.
Н.Аббасова
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