Brent подорожала до $43,17 за баррель, WTI почти не меняется

Нефть марки Brent продолжает дорожать вечером в пятницу, тогда как цена WTI меняется незначительно на фоне надежд инвесторов на относительно скорое восстановление экономики, несмотря на новые вспышки коронавируса в мире.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:05 в понедельник составляет $43,17 за баррель, что на $0,37 (0,86%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,05 (0,12%) - до $40,6 за баррель.
Рост выявленных случаев заражения коронавирусом в США, из-за которого некоторые штаты снова ввели карантинные меры, негативно сказывается на прогнозах спроса на нефть. Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.
Однако, как отмечает Trading Economics, инвесторы остаются уверены, что смягчение введенных из-за вспышки коронавируса ограничений на поездки и экономическую деятельность приведет к росту спроса.
Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне поднялся до 57,1 пункта - максимума с февраля.
В мае его значение составило 45,4 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя в июне до 50,1 пункта.
Саудовская Аравия в августе повысит цены на все марки нефти для азиатских покупателей, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Для азиатских клиентов нефть подорожает на $1 за баррель. Для американских клиентов повышение цен на саудовскую нефть составит $0,2-$0,4 за баррель
Тем временем в конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн б/с, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн б/с, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.
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