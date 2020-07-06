Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0239 GBR   2.1242 TRY   0.2478

Цена на нефть

03.07   $/bbl WTI 40.27 -0.38 Brent 42.80 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 06.07.2020 21:08

Экономика Азербайджана останется устойчивой даже при низких ценах на нефть - Алиев

Экономика Азербайджана будет устойчивой даже при ценах на нефть на уровне $14 за баррель, заявил президент Ильхам Алиев.

"В первом полугодии 2020 года средняя цена на нефть на мировых рынках составила $38 за баррель, хотя наши прогнозы рассчитаны из цены в $55 за баррель. Естественно это потери для нас. Но я хочу сказать, что наша экономика устойчива даже в условиях снижения цен на нефть до $14 за баррель, так как в предыдущие годы были созданы необходимые резервы", - сказал Алиев в понедельник в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, в первом полугодии валютные резервы Азербайджана снизились всего на $98 млн, "хотя мы ждали большего снижения".

Алиев добавил, что безусловно пандемия коронавируса оказала негативное влияние на экономику Азербайджана, в частности за 5 месяцев рецессия составила 1,7%. При этом президент выразил уверенность, что экономика страны быстро восстановится.

Глава государства подчеркнул, что финансовую устойчивость экономике придает и эффективность борьбы с теневой экономикой и повышение фискальной прозрачности. "Как следствие, за первое полугодие 2020 года сверхплановые поступления в госбюджет Азербайджана превысили 400 млн манатов, из которых 98 млн манатов - по линии таможенных органов, остальное - по линии налоговых органов", - сказал Алиев.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ


Похожие новости


Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-июне увеличились на 2,8%, в июне- на 0,3% Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-мае увеличились на 2,5%, в мае – на 0,2% Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-апреле увеличились на 2,3%, в апреле –на 0,1% Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 2 месяца увеличились на 2,3%, в феврале – на 0,9% Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе увеличились на 1,3% Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 11 месяцев увеличились на 9,9%, в ноябре – на 0,6%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]