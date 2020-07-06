Помпео приглашен на слушания в Конгресс по вопросу о связях России с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео был приглашен в комитет палаты представителей Конгресса по иностранным делам на слушания по вопросу о том, как американская администрация реагировала на сообщения о предполагаемом сговоре РФ и движения "Талибан", сообщает издание The Hill.
Ожидается, что слушания пройдут в четверг. Однако ни в палате представителей, ни в госдепартаменте пока не сообщали, принял ли Помпео приглашение на мероприятие.
Также на слушаниях ожидается бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл.
Газета New York Times 26 июня распространила информацию, что российская военная разведка якобы платила боевикам афганского движения "Талибан" за убийства американских военных в Афганистане.
В то же время, советник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о сообщениях, касающихся "сговора" России и талибов, поскольку это были "непроверенные разведданные".
В свою очередь Помпео, напоминает The Hill, на прошлой неделе обвинял СМИ в распространении дезинформации о докладах американской разведки и защищал политику администрации в отношении России. Также Помпео утверждал, что "антагонистические" действия РФ в Афганистане в отношении США не являются чем-то новым для Вашингтона.
Трамп в связи с этим написал в Твиттере: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и Республиканской партии".
Достоверность сообщения о якобы плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам.
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