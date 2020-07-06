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Макроэкономика 06.07.2020 21:40

Цены на золото на Comex вновь стремятся к $1800 за унцию

Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе по состоянию на 20:00 растет на Comex на 0,2%, до $1793,7 за унцию.

Отчасти поддержку золоту оказывает слабеющий доллар, который толкал вверх цену на драгметалл, даже когда акции росли на мировых рынках. Если такие стрессы, как социальные волнения или геополитические конфликты, накладываются на финансовый кризис или экономический спад, цены на золото могут расти по спирали, цитирует MarketWatch аналитиков BullionVault.

Июнь золото закончило на отметке $1800,5 за унцию - это оказалось самой высокой ценой закрытия с 2011 года. Однако потом цены немного просели.

В конце июня на рынках преобладали осторожные настроения и наблюдался высокий спрос на защитные активы, что способствовало росту цен на золото в начале прошлой недели, отмечали аналитики Sberbank CIB. А с середины недели ралли ограничивали, в числе прочего, макростатистика США, которая показала, что экономика быстро восстанавливается после ослабления карантинных мер, а также сообщения о положительных предварительных результатах разработки вакцины от COVID-19 компанией Pfizer, что привело к росту котировок ее акций.

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Тэги: ЗОЛОТО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]