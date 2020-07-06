В Армении процветает азербайджанофобия - Алиев

В Армении процветает азербайджанофобия, именно этим можно объяснить решение Армении не поддерживать инициативу Азербайджана по созыву специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в связи с пандемией коронавируса, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

"Нам необходимо было 97 голосов, но нашу инициативу поддержали свыше 130 стран. Несколько стран воздержались, но единственной страной, которая выступила против, стала Армения. Я это решение армянской стороны связываю с азербайджанофобией. Это показатель их ксенофобной, фашисткой сущности, идеологии, доминирующей в Армении", - сказал Алиев в понедельник в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, своим решением Армения выставила себя в смешном положении, тем более в Армении сегодня испытывает большие трудности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Но этим решением Армения вновь оказалась в мировой изоляции. Это показатель нерационального мышления. Мы своей инициативой хотим объединить мир, чтобы страны проявили солидарность, развитые страны помогли бедным странам противостоять коронавирусной инфекции. Поэтому мы не понимаем решения Армении", - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что такая сессия в ближайшее время обязательно состоится, тем более никто не знает, что будет после получения вакцины от коронавируса, и о степени ее доступности для бедных стран.

Н.Аббасова