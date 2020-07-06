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Карабахский конфликт 06.07.2020 21:49

Сегодня нет фактически переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе – президент Азербайджана

Позиция Азербайджана в нагорно-карабахском урегулировании является справедливой, поэтому официальный Баку никаких изменений в своей позиции не планирует, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В нашей позиции не может и не будет никаких изменений, так как наша позиция - это позиция справедливости. Наша позиция основана на исторической справедливости, а также на международном праве. Конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны. Азербайджан не даст разрешения на создание второго армянского государства на азербайджанской земле», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий, граждане Азербайджана должны вернуться на землю предков. «Это принципиальная позиция и мировое сообщество поддерживает эту позицию», - добавил он.

Алиев добавил, что Азербайджан ждет от Минской группы ОБСЕ конкретных заявлений по урегулированию конфликта. «МГ ОБСЕ не отвечает на заявление армянского премьера о том, что «Карабах – это Армения». Почему не отвечает, так как в действительности это заявление срывает переговоры под эгидой МГ ОБСЕ, фактически делает переговоры бессмысленными? Сделали ли сопредседатели МГ ОБСЕ адекватную реакцию на это заявление? Не сделали. Армения два года пытается изменить формат переговоров и заявляет, что Азербайджан должен вести переговоры с самопровозглашенными и липовыми лидерами Нагорного Карабаха. Был ли сделан адекватный ответ на это? Нет. Мы требуем ясности. С чьей стороны делаются эти шаги? Со стороны Армении», - отметил он.

Президент подчеркнул, что Азербайджан привержен формату и сути переговоров, «хотя по сути переговоров нас ничего не устраивает». «Мысль об изменении формата переговоров делает их бессмысленными. Сегодня фактически нет переговоров по урегулированию. Нет никакого эффекта от видеоконференций министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Это всего лишь показывает имитацию деятельности МГ ОБСЕ. Я уже говорил, что мы ведем переговоры не ради имитации, мы хотим вести переговоры по сути. Если они будут предметными, то мы будем в них участвовать. В противном случае, нет никакой необходимости в проведении бессмысленных переговоров. Вот этого мы ждем от Минской группы и крепко стоим на своей позиции», - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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