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КНДР усиливает пограничный контроль, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в стране

Северная Корея усиливает контроль на границе, чтобы не допустить вспышки COVID-19 в стране, сообщает государственная северокорейская правительственная газета the Minju Joson.

Северная Корея "полностью закрыла свою границу, свое воздушное пространство и территориальное море и продолжает усиливать свою работу, чтобы полностью предотвратить поток нового коронавируса", говорится в статье.

"Мы предпринимаем упреждающие контрмеры, чтобы усилить наблюдение на границах и вдоль береговой линии", - сообщается в статье.

Газета также отмечает, что КНДР применяет строгие правила по дезинфекции и сжиганию любых предметов, поступающих в страну по воде или воздуху.

Кроме того, граждан Северной Кореи призывают не терять бдительность, заявляя, что главный враг антивирусной кампании - это самодовольство и чрезмерная уверенность.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что КНДР удалось не допустить распространения COVID-19 благодаря дальновидному руководству Центрального комитета партии и высокой сознательности граждан.

Ким Чен Ын отмечал, что необходимо продолжать укреплять противоэпидемическую работу, чтобы "в полной мере обеспечить безопасность государства и благополучие народа".

КНДР сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января страна предприняла ряд мер по защите от распространения коронавируса.

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Тэги: КНДР, КОРОНАВИРУС, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]