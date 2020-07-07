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Дальнее зарубежье 07.07.2020 09:07

Свыше 50 человек погибли в результате ливней в Японии

Число погибших в результате проливных дождей на юго-западе Японии выросло по меньшей мере до 52 человек, сообщают во вторник местные СМИ.

К настоящему моменту властями префектуры Кумамото на острове Кюсю, больше всего пострадавшей от дождей, подтверждена гибель 51 человека, еще два "не подают признаков жизни", однако их смерть официально не зафиксирована, 11 человек числятся в списках пропавших без вести.

Еще один человек погиб в префектуре Фукуока.

В городе Омута (префектура Фукуока) сотрудники сил самообороны занимаются спасательными работами.

Начальная школа и общественный центр, используемые в качестве временных убежищ, были затоплены, в результате чего около 240 эвакуированных оказались в ловушке.

Река Тикуго, самая большая река в регионе Кюсю, разлилась в городе Хита (префектура Оита). Жителей просят следить за информацией об эвакуации, чтобы обеспечить их безопасность в случае возможной катастрофы. Дальнейшее наводнение может произойти в нескольких городах вдоль реки.

В пострадавших районах приостановлено железнодорожное и автобусное сообщение. Более 6 тыс. домашних хозяйств остаются без электричества в префектурах Кумамото, Оита и Кагосима.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЛИВНИ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]