Свыше 50 человек погибли в результате ливней в Японии

Число погибших в результате проливных дождей на юго-западе Японии выросло по меньшей мере до 52 человек, сообщают во вторник местные СМИ.
К настоящему моменту властями префектуры Кумамото на острове Кюсю, больше всего пострадавшей от дождей, подтверждена гибель 51 человека, еще два "не подают признаков жизни", однако их смерть официально не зафиксирована, 11 человек числятся в списках пропавших без вести.
Еще один человек погиб в префектуре Фукуока.
В городе Омута (префектура Фукуока) сотрудники сил самообороны занимаются спасательными работами.
Начальная школа и общественный центр, используемые в качестве временных убежищ, были затоплены, в результате чего около 240 эвакуированных оказались в ловушке.
Река Тикуго, самая большая река в регионе Кюсю, разлилась в городе Хита (префектура Оита). Жителей просят следить за информацией об эвакуации, чтобы обеспечить их безопасность в случае возможной катастрофы. Дальнейшее наводнение может произойти в нескольких городах вдоль реки.
В пострадавших районах приостановлено железнодорожное и автобусное сообщение. Более 6 тыс. домашних хозяйств остаются без электричества в префектурах Кумамото, Оита и Кагосима.
Сегодня нет фактически переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе – президент Азербайджана
В Армении процветает азербайджанофобия - Алиев
Баку и Брюссель в ближайшее время возобновят переговоры по новому соглашению - МИД
Нефть дешевеет на опасениях о медленном восстановлении спроса, цена Brent опустилась до $42,93 за баррель
Манат подешевел к евро, укрепился к рублю
Число жертв коронавируса в мире превысило 537 тыс., число инфицированных составило почти 11,5 млн - университет Хопкинса
Дубай открывает границы для туристов
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Caspian European Club провел онлайн B2G форум с участием Рашада Оруджева и Зии Алиева
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог