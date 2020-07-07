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Регион 07.07.2020 09:18

Переговоры между ЕС и Турцией продемонстрировали разногласия

Европейский союз призвал Турцию изменить динамику отношений, в то время как Анкара пообещала отомстить ЕС, если тот введет против нее новые санкции из-за разногласий по поводу Восточного Средиземноморья.

Отношения между Турцией и ЕС "переживают не лучший момент", есть "много проблем, которые нужно решить, и общее стремление улучшить отношения", заявил в понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Я хочу изменить к лучшему динамику наших отношений, потому что я считаю, что у нас есть взаимный интерес, чтобы выйти из этой ситуации и наметить новую и позитивную траекторию, избегая любых инцидентов, которые могут вызвать больше проблем", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

На переговорах с Чавушоглу были затронуты такие проблемы, как Ливия и Сирия, и общая ситуация в отношениях между ЕС и Турцией. На состоявшейся потом встрече с министром обороны Турции Хулуси Акаром - ухудшение ситуации в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

"Если ЕС введет дальнейшие санкции против Турции, мы также вынуждены будем предпринять шаги в этом районе, в Восточном Средиземноморье", - заявил на пресс-конференции глава МИД Турции.

В то же время Чавушоглу заверил, что с турецкой стороны нет намерений эскалации и провоцирования новых ситуаций напряженности.

Пресс-конференция транслировалась в Брюсселе телеканалом ЕС.

Отношения между ЕС и Турцией ухудшились в связи с бурением турецкими команиями скважин в Средиземной миое в исключительной экономической зоне Кипра, греческая часть которого является членом ЕС. В феврале Брюссель ввел санкции против турецких компаний и причастных физических лиц, включая запрет на поездки и замораживание активов.

Кроме того, в ноябре прошлого года Турция подписала соглашение о военном сотрудничестве и морские меморандумы о взаимопонимании с базирующимся в Триполи правительством национального согласия Ливии во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем.

Чавушоглу упрекнул ЕС за "невыполнение обещаний" и увязывании таких вопросов, как кипрский спор и соглашение по мигрантам в 2016 году. Он сказал, что Турция не позволит себе стать заложниками Греции и Кипра, и призвал ЕС стать "честным посредником".

"ЕС должен быть частью решения, а не частью проблемы", - добавил он.

Ранее в этом году десятки тысяч мигрантов пытались пересечь Грецию через сухопутные и морские границы после того, как Анкара заявила, что больше их не остановит. С тех пор поток замедлился, но Чавушоглу заявил, что Турция "продолжит выполнять свое решение".

По данным УВКБ ООН, в первой половине 2020 года в Грецию прибыло 10 348 человек, причем наибольшая доля приходится на выходцев из Афганистана и Сирии. По оценкам Международной организации по миграции, в тот же период 42 человека погибли, пытаясь добраться до Греции.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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