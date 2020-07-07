Уровень смертности в США среди инфицированных COVID-19 стремительно снижается и является самым низким в мире - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что количество летальных исходов среди людей с коронавирусом COVID-19 в США снижается и является самым низким в мире, и обвинил СМИ в умалчивании этой информации.
"Срочные новости: Смертность от китайского вируса в США является самой низкой в мире! Кроме того, смертность в США снизилась в 10 раз с периода пика пандемии, и наша экономика вновь становится сильной!", - написал президент США в своем твиттере, набрав слова "самой низкой в мире" прописными буквами.
Он подчеркнул, что смертность среди пациентов с коронавирусом в стране снизилась на 39% в то время, как потенциал тестирования на наличие вируса является в США самым высоким в мире.
"Почему фейковые новости не пишут о том, что смертность снижается? Только потому, что они действительно фейковые новости", - добавил Трамп, написав слова "фейковые новости" прописными буквами.
Кроме того, Трамп вновь отметил эффективность противомалярийного препарата гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19, приведя результаты исследования некоммерческой организации здравоохранения Генри Форда.
"Лечение с гидроксихлорохином существенно снижает смертность среди больных пациентов, госпитализированных с COVID-19 - и без каких-либо побочных эффектов, связанных с сердцем, свидетельствуют данные нового исследования, опубликованные Системой здравоохранения Генри Форда", - написал президент.
Согласно результатам этого исследования, среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались всего 13% в то время, как смертность среди инфицированных, в лечении которых этот препарат не присутствовал, составила 26%.
Исследование было проведено на основе данных 2541 пациентов, госпитализированных в период между 10 марта и 2 мая 2020 года в шести больницах.
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