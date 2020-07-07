В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом, из них восемь больных в активной форме и 15 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Все активные случаи и 14 бессимптомных "импортированы".
За предыдущие сутки были выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом: четыре активных и 11 бессимптомных. Из активных случаев один был зарегистрирован в Пекине, три ввезены.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 565 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 942 ввозных.
На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 17 новых случаев заболевания, все в Гонконге С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 763 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 285 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 449 (семь случаев смерти).
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