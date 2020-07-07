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Число инфицированных COVID-19 в США превысило 3 млн - Worldometer

В США с начала пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) по состоянию на 03:00 по московскому времени вторника число инфицированных достигло 3 млн 29 тыс. 704 человек, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, от связанных с коронавирусом заболеваний в стране скончались 132 тыс. 852 заразившихся.

На 1 млн населения в Соединенных Штатах скончался 401 человек, сообщил Worldometer.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США-, ОРОНАВИРУС, ИНФИЦИРОВАННЫЕ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]