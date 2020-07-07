Число инфицированных COVID-19 в США превысило 3 млн - Worldometer

В США с начала пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) по состоянию на 03:00 по московскому времени вторника число инфицированных достигло 3 млн 29 тыс. 704 человек, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, от связанных с коронавирусом заболеваний в стране скончались 132 тыс. 852 заразившихся.

На 1 млн населения в Соединенных Штатах скончался 401 человек, сообщил Worldometer.