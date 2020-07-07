Манат подешевел к евро, укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 7 июля ЦБА установил 1,923 манат/1EUR (6 июля - 1,9187 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 июля установил 0,0237 манат/1RUB (6 июля - 0,0239 манат/1RUB).
А. Мамедов
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