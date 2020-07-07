Число жертв коронавируса в мире превысило 537 тыс., число инфицированных составило почти 11,5 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 9:00 вторника 537 тыс. 504 человека, увеличившись за сутки на 3 тыс. 723, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 8:00 понедельника этот показатель составлял 3 тыс. 644.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 9:00 вторника насчитывался 11 млн 593 тыс. 181 инфицированный COVID-19, рост за минувшие сутки составил 143 тыс. 474 против 298 тыс. 764 сутками ранее, излечились 6,28 млн. человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 9:00 во вторник выявлено 2 млн 936 тыс. 77 заболевших, скончались 130 тыс. 284 человека, излечились 924 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 623 тыс. 284, умерли 65 тыс. 487, вылечены более 1 млн. 60 тыс.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки рост выявленных случаев заражения превысил 22 тыс., и увеличился до 719 тыс. 665 при 20 тыс. 159 летальных исходах и 434 тыс. выздоровевших.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 69,4. В США на 1 млн населения скончались 402 человека, Бразилии - 308, Индии - 15.