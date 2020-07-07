Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0239 GBR   2.1242 TRY   0.2478

Цена на нефть

06.07   $/bbl WTI 40.63 0.36 Brent 43.10 0.30

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 07.07.2020 09:21

Число жертв коронавируса в мире превысило 537 тыс., число инфицированных составило почти 11,5 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 9:00 вторника 537 тыс. 504 человека, увеличившись за сутки на 3 тыс. 723, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 8:00 понедельника этот показатель составлял 3 тыс. 644.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 9:00 вторника насчитывался 11 млн 593 тыс. 181 инфицированный COVID-19, рост за минувшие сутки составил 143 тыс. 474 против 298 тыс. 764 сутками ранее, излечились 6,28 млн. человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 9:00 во вторник выявлено 2 млн 936 тыс. 77 заболевших, скончались 130 тыс. 284 человека, излечились 924 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 623 тыс. 284, умерли 65 тыс. 487, вылечены более 1 млн. 60 тыс.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки рост выявленных случаев заражения превысил 22 тыс., и увеличился до 719 тыс. 665 при 20 тыс. 159 летальных исходах и 434 тыс. выздоровевших.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 69,4. В США на 1 млн населения скончались 402 человека, Бразилии - 308, Индии - 15.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Восстановление мировой экономики к концу 2021г поставлено под сомнение Число жертв коронавируса в мире превысило 533 тыс., число инфицированных составляет почти 11,45 млн - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 530 тыс., число инфицированных - 11,24 млн - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 524 тыс., число инфицированных - 11 млн - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 521 тыс., число инфицированных - 10,84 млн - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 515 тыс., число инфицированных - 10,69 млн - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]