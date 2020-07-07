Число жертв коронавируса в мире превысило 537 тыс., число инфицированных составило почти 11,5 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 9:00 вторника 537 тыс. 504 человека, увеличившись за сутки на 3 тыс. 723, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На 8:00 понедельника этот показатель составлял 3 тыс. 644.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 9:00 вторника насчитывался 11 млн 593 тыс. 181 инфицированный COVID-19, рост за минувшие сутки составил 143 тыс. 474 против 298 тыс. 764 сутками ранее, излечились 6,28 млн. человек.
Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.
В Соединенных Штатах по состоянию на 9:00 во вторник выявлено 2 млн 936 тыс. 77 заболевших, скончались 130 тыс. 284 человека, излечились 924 тыс.
В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 623 тыс. 284, умерли 65 тыс. 487, вылечены более 1 млн. 60 тыс.
На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки рост выявленных случаев заражения превысил 22 тыс., и увеличился до 719 тыс. 665 при 20 тыс. 159 летальных исходах и 434 тыс. выздоровевших.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 69,4. В США на 1 млн населения скончались 402 человека, Бразилии - 308, Индии - 15.
Сегодня нет фактически переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе – президент Азербайджана
В Армении процветает азербайджанофобия - Алиев
Баку и Брюссель в ближайшее время возобновят переговоры по новому соглашению - МИД
Нефть дешевеет на опасениях о медленном восстановлении спроса, цена Brent опустилась до $42,93 за баррель
Манат подешевел к евро, укрепился к рублю
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Переговоры между ЕС и Турцией продемонстрировали разногласия
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 3 млн - Worldometer
В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Caspian European Club провел онлайн B2G форум с участием Рашада Оруджева и Зии Алиева
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог