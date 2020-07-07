Эстония передала Украине 2,4 тыс. пистолетов Макарова

Министерство обороны Эстонии направило во вторник на Украину 2 тыс. 400 пистолетов Макарова, чтобы "восстановить суверенитет и территориальную целостность", сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Кроме поставки оружия, Эстония помогает Украине в обучении спецназовцев и в сфере военной медицины, а также делится опытом в области территориальной и кибернетической обороны", - сообщил министр обороны Юри Луйк (Juri Luik).

Оружие отправлено на Украину по ее просьбе и будет передано украинским вооруженным силам. Транспортные расходы в 7 тыс. евро берет на себя Эстония.

Как пояснил главный оружейник Сил обороны Ристо Пяртель (Risto Partel), Эстония может передать оружие, так как перешла на калибры стандартов НАТО.

В связи с передачей пистолетов министр обороны Луйк заявил, что Эстония "последовательно и твердо поддерживает Украину - необходимо восстановить суверенитет и территориальную целостность государства".

"Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на Восточной Украине неприемлема и оказывает влияние на безопасность всей Европы. Отправкой мы поддерживаемо своего союзника, который шестой год находится в состоянии войны", - отметил Луйк, добавив, что, кроме политической поддержки государства, находящегося в сложном положении, важно оказывать и реальную помощь самостоятельным вооруженным силам.