Эстония передала Украине 2,4 тыс. пистолетов Макарова

Министерство обороны Эстонии направило во вторник на Украину 2 тыс. 400 пистолетов Макарова, чтобы "восстановить суверенитет и территориальную целостность", сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"Кроме поставки оружия, Эстония помогает Украине в обучении спецназовцев и в сфере военной медицины, а также делится опытом в области территориальной и кибернетической обороны", - сообщил министр обороны Юри Луйк (Juri Luik).
Оружие отправлено на Украину по ее просьбе и будет передано украинским вооруженным силам. Транспортные расходы в 7 тыс. евро берет на себя Эстония.
Как пояснил главный оружейник Сил обороны Ристо Пяртель (Risto Partel), Эстония может передать оружие, так как перешла на калибры стандартов НАТО.
В связи с передачей пистолетов министр обороны Луйк заявил, что Эстония "последовательно и твердо поддерживает Украину - необходимо восстановить суверенитет и территориальную целостность государства".
"Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на Восточной Украине неприемлема и оказывает влияние на безопасность всей Европы. Отправкой мы поддерживаемо своего союзника, который шестой год находится в состоянии войны", - отметил Луйк, добавив, что, кроме политической поддержки государства, находящегося в сложном положении, важно оказывать и реальную помощь самостоятельным вооруженным силам.
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