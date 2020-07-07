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Дальнее зарубежье 07.07.2020 12:45

Поток мигрантов на греческие острова сократился на 50% в первой половине 2020 года

Министерство Греции по миграционным делам констатирует значительное снижение потока беженцев и мигрантов на греческие острова в первой половине 2020 года, сообщает издание Ekathimerini.

По данным ведомства, поток мигрантов сократился на 51% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Отмечается также, что за этот период власти приняли более 46 тыс. решений по запросам о предоставлении статус беженца.

Европейские страны, в частности, Греция весной этого года столкнулись с пиком распространения коронавируса. Местные власти для борьбы с инфекцией вводили различные ограничительные меры.

Однако в Греции зафиксировано относительно низкое число заболевших коронавирусом за время пандемии среди европейских стран. В стране подтверждено 3,5 тыс. случаев COVID-19, 192 человека погибли.

На греческие острова, в частности, Лесбос, приходится основной поток нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, МИГРАНТЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]