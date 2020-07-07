Поток мигрантов на греческие острова сократился на 50% в первой половине 2020 года

Министерство Греции по миграционным делам констатирует значительное снижение потока беженцев и мигрантов на греческие острова в первой половине 2020 года, сообщает издание Ekathimerini.
По данным ведомства, поток мигрантов сократился на 51% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
Отмечается также, что за этот период власти приняли более 46 тыс. решений по запросам о предоставлении статус беженца.
Европейские страны, в частности, Греция весной этого года столкнулись с пиком распространения коронавируса. Местные власти для борьбы с инфекцией вводили различные ограничительные меры.
Однако в Греции зафиксировано относительно низкое число заболевших коронавирусом за время пандемии среди европейских стран. В стране подтверждено 3,5 тыс. случаев COVID-19, 192 человека погибли.
На греческие острова, в частности, Лесбос, приходится основной поток нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море.
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