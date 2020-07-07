За санкционными инициативами США в отношении "Северного потока 2" стоят американские экономические интересы, Евросоюзу следует защитить собственный газовый рынок от попыток США диктовать на нем свои правила, заявил председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес.

"За угрозами санкций США не в последнюю очередь стоят американские экономические интересы: санкции против европейских энергетических проектов, таких, как "Северный поток 2", ведут к существенным преобразованиям на рынке в пользу американского газа, добываемого методом гидроразрыва. Для Германии и Европы это будет означать рост цен на электроэнергию и нарушение конкурентоспособности немецкой и европейской промышленности", - говорится в заявлении Хермеса, распространенном во вторник комитетом. Организация объединяет немецкие предприятия, которые работают с компаниями Восточной Европы.

По его словам, Еврокомиссия и Европейский парламент должны "поставить границы попыткам захвата США рынка" и дать ясно понять, что "Европа не станет прогибаться" американской стратегии "Америка превыше всего" (America First).

"Для этого нужны экономические инструменты защиты против мер, вредящих рынку, которые Берлин и Брюссель должны сейчас обсудить серьезно", - отметил Хермес. Речь идет, по его словам, в том числе о мерах в рамках ВТО.

Помимо этого, ЕС следует применить "все дипломатические возможности" для того, чтобы не дать США принять санкции.

Ранее сообщалось, что Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против "Северного потока 2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов.

Авторами предложения о включении расширенного пакета санкций выступила группа сенаторов: Тед Круз, Джинн Шейхин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. По их мнению, это ускорит реализацию введения ограничений и будет способствовать "обеспечению национальной безопасности" США.

В настоящее время американские санкции против газопровода, введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой. Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.