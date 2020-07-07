В Казахстане спецкомиссия выясняет причины смерти 110 пациентов, зараженных COVID-19

В Казахстане комиссия по изучению летальных исходов выясняет причины смерти еще 110 пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

Во вторник утром межведомственная комиссия сообщала, что число летальных исходов от коронавируса с начала пандемии в Казахстане достигло 264 человек.

"На сегодня у нас 76 летальных случаев за последнюю неделю. Ещё у нас есть на рассмотрении порядка 110 случаев, которые мы так же сейчас рассматриваем. То есть, пациенты скончались от той или иной патологии, и это комиссия смотрит", - сказал Цой на брифинге во вторник днем.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 49 тыс. 683 случая заражения коронавирусом, 16 тыс. 183 человека выздоровели.