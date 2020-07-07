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СНГ 07.07.2020 13:25

В Казахстане спецкомиссия выясняет причины смерти 110 пациентов, зараженных COVID-19

В Казахстане комиссия по изучению летальных исходов выясняет причины смерти еще 110 пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

Во вторник утром межведомственная комиссия сообщала, что число летальных исходов от коронавируса с начала пандемии в Казахстане достигло 264 человек.

"На сегодня у нас 76 летальных случаев за последнюю неделю. Ещё у нас есть на рассмотрении порядка 110 случаев, которые мы так же сейчас рассматриваем. То есть, пациенты скончались от той или иной патологии, и это комиссия смотрит", - сказал Цой на брифинге во вторник днем.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 49 тыс. 683 случая заражения коронавирусом, 16 тыс. 183 человека выздоровели.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, СМЕРТЬ, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]