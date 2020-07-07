Претендент на пост президента Белоруссии Цепкало выступил против объединения с РФ

Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил о необходимости устанавливать хорошие отношения со всеми странами, а не определять вектор политики в сторону России либо Запада. При этом он высказался категорически против объединения с Россией.
"Я уверен, что мы не должны объединяться в одну страну. Беларусь - независимая страна, и это мое твердое убеждение", - отметил он в эфире "Радио Свобода" в понедельник.
В то же время экс-глава белорусского Парка высоких технологий заявил, что не считает необходимым закрывать границу между Белоруссией и Россией.
"Зачем нам граница с Россией, если границы снимаются везде, во всей Европе?" - сказал он.
По мнению Цепкало, Белоруссия должна выстраивать одинаковые дружественные отношения со всеми странами на Востоке и на Западе, и восстанавливать с теми, с кем отношения были испорчены по тем или иным причинам.
"Я считаю, что дружить надо со всеми и со всеми выстраивать хорошие дружеские отношения - и с Россией, с которой у нас испортились отношения в последнее время, и с Западной Европой, с которой у нас испортились с 1995 года, и с США, с которыми у нас примерно в 1996 году испортились отношения, и с другими странами - Японией, Канадой и прочими странами", - отметил политик.
Он подчеркнул, что Россия является историческим партнером и соседом Белоруссии, и "мы исторически обречены жить вместе".
В то же время, продолжил Цепкало, Белоруссия граничит с тремя странами, входящими в состав ЕС, и "нам обязательно надо выстраивать с ними хорошие отношения".
По его мнению, также "очень важно развивать и поддерживать отношения и с Соединенными Штатами Америки, которые являются и источником финансирования, и источником знаний, и источником новых технологий, и многого другого".
Ранее Цепкало заявил, что намерен пожаловаться в Европейский суд по правам человека, если его не зарегистрируют кандидатом в президенты.
Как сообщалось, Цепкало - единственный из семи претендентов на пост президента Белоруссии, который, по данным ЦИК, собрал менее 100 тыс. необходимых достоверных подписей для регистрации кандидатом. Центризбирком сообщал, что достоверными признаны лишь 75 тыс. 249 из поданных 158 тыс. 682 подписей в поддержку выдвижения Цепкало кандидатом в президенты.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Досрочное голосование пройдет с 4 по 8 августа.
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