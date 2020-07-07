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ТЭК 07.07.2020 12:23

КазМунайГаз и BP проведут совместную геологоразведку в Казахстане

Казахстанская "КазМунайГаз" (КМГ) и британская нефтекомпания BP определили участки недр и планируют получить контракт на разведку и добычу углеводородов в Казахстане, сообщил в интервью Forbes Kazakhstan зампредседателя правления КМГ по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса Дастан Абдулгафаров.

"В начале 2020 года подписано соглашение с ВР о намерениях, в рамках которого ВР выражает готовность в проведении совместной с КМГ геологоразведки и добычи в Казахстане. Определены участки взаимного интереса, проведена оценка и планируется проведение переговоров в целях получения контракта на разведку и добычу", - сказал Абдулгафаров.

В 2019 году сообщалось, что национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и британская нефтекомпания BP подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого договорились изучить имеющиеся технические данные, существующие активы КМГ и третьих сторон.

В 2009 году британский концерн BP продал все активы в Казахстане - долю в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) и компании "Тенгизшевройл". Компания сосредоточилась на работе в России и Азербайджане.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.

BP - одна из крупнейших транснациональных нефтегазовых компаний в мире со штаб-квартирой в Лондоне.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КМГ, BP, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]