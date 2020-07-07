Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе около $54 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) продал банкам $53,8 млн.
На предыдущем аукционе 2 июля ЦБА продал банкам инвалюты на $53,1 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $53,8 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро вторника", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться.
Как сообщалось ранее, по данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-июне 2020 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму $4 млрд 10,2 млн (рост на 51,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ), в том числе в марте - $1 млрд 928,3 млн, в апреле - $531,1 млн, в мае - $334 млн, в июне – $373,2 млн.
ГНФАР заявил, что в текущем году планирует продать на валютных аукционах инвалюты на $6,8 млрд.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 37 раз - Минобороны
Сегодня нет фактически переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе – президент Азербайджана
Генассамблея ООН утвердила даты Олимпийского перемирия на время проведения Олимпиады в Токио
Звезда американского футбола Махоумс подписал рекордный в истории спорта контракт на полмиллиарда долларов
Коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг найдены на Мариинском прииске Ростеха
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
Эксперты ВОЗ прилетели в Туркменистан для выяснения ситуации с коронавирусом
МЧС доставит в Казахстан лекарства и СИЗы для борьбы с коронавирусом на средства, выделенные правительством РФ
Пандемия нанесла экономике ЕС более сильный удар, чем ожидалось
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Caspian European Club провел онлайн B2G форум с участием Рашада Оруджева и Зии Алиева
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог