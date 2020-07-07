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Число случаев COVID-19 в ЮАР превысило 200 тыс

Число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в ЮАР за время пандемии превысило показатель в 200 тыс., сообщают западные СМИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения этой африканской страны.

К настоящему моменту в стране зарегистрировано 205,7 тыс. случаев заражения. На ЮАР приходится около 40% случаев заболевания, официально зафиксированных в Африке.

Количество летальных исходов впоследствии заражения COVID-19 достигло 3,3 тыс.

По данным южноафриканского издания The Times, в июне в стране число заболевших выросло почти на 160 тыс. человек.

Власти провинции Гаутенг, на территории которой, в частности, расположен Йоханнесбург, ранее призвали правительство страны ввести более жесткие меры для борьбы с коронавирусом. Однако президент ЮАР Сирил Рамафоса в минувшую пятницу указал, что планов на введение ограничений нет.

В июне во Всемирной организации здравоохранения предупредили об ускорении распространения коронавируса в африканских странах.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮАР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]