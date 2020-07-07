Генассамблея ООН утвердила даты Олимпийского перемирия на время проведения Олимпиады в Токио

Утверждены новые даты Олимпийского перемирия на время проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на лето 2021 года, сообщает во вторник пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

"Вчера Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) подтвердила, что Олимпийское перемирие на Олимпийские игры в Токио будет соблюдаться с 16 июля 2021 года (за семь дней до открытия Олимпийских игр) до 12 сентября 2021 года (через семь дней после закрытия Паралимпийских игр)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что соответствующая резолюция была первоначально принята единогласно, а ее соавторами выступили 186 из 193 государств-членов ООН в декабре 2019 года. С переносом Игр XXXII Олимпиады на 2021 год даты были изменены.

"Традиция олимпийского перемирия - "Ekecheira" - заключалась в прекращении всех боевых действий, обеспечивая безопасное прибытие и участие в Играх спортсменов и зрителей. В резолюции подтверждается, что олимпийские ценности мира, солидарности и уважения столь же важны во всем мире сегодня, как и более 3000 лет назад, когда древние Олимпийские игры впервые состоялись в Греции", - подчеркивает МОК.