Минэнерго Азербайджана разработает стратегию развития малых ГЭС

Министерство энергетики Азербайджана подготовит стратегию развития малых гидроэлектростанций, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В рамках «Письма о намерениях», подписанного в октябре 2018 года между Минэнерго и британской компанией BP, была создана рабочая группа и привлечена компания «SNC-lavalin’s Atkins» для оценки эффективности строительства в Азербайджане малых ГЭС», - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, во вторник SNC-lavalin’s Atkins при участии представителей министерств энергетики, экологии и природных ресурсов, ОАО «Азерэнержи», компании BP и посольства Великобритании в Баку провела презентацию заключительного отчета по результатам своих исследований.

«Объем работ включал оценку эффективности существующих малых ГЭС, усовершенствование их деятельности на основе международного опыта и изучение целесообразности строительства новых станций с учетом засухи в последние годы. В рамках данного проекта компания провела оценку 5 действующих малых станций и 6 участков, предназначенных для строительства новых ГЭС», - отмечается в информации.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов высоко оценил поддержку BP и прочих структур в рамках данного проекта. «На основе отчета, подготовленного SNC-lavalin’s Atkins будет разработана стратегия развития малых ГЭС в Азербайджане с учетом потребностей страны в электроэнергии, водного потенциала и дефицита воды. Одна из главных целей заключается в развитии этой сферы за счет привлечения частного сектора», - подчеркнул министр.

Как сообщалось, в настоящее время в Азербайджане потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии составляет 26,94 тыс. МВт. Из них потенциал ветровой электроэнергии оценивается в 3 тыс. МВт, солнечной - 23,04 тыс. МВт, биоэнергии - 380 МВт, горных рек - 520 МВт.

Общая мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7,144 тыс. МВт, из которых на долю мощностей ВИЭ приходится 17%. Доля же ВИЭ в фактическом производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 8,2% с учетом мощностей крупных гидроэлектростанций.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%.

Н.Аббасова