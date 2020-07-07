Минэнерго Азербайджана разработает стратегию развития малых ГЭС

Министерство энергетики Азербайджана подготовит стратегию развития малых гидроэлектростанций, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В рамках «Письма о намерениях», подписанного в октябре 2018 года между Минэнерго и британской компанией BP, была создана рабочая группа и привлечена компания «SNC-lavalin’s Atkins» для оценки эффективности строительства в Азербайджане малых ГЭС», - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, во вторник SNC-lavalin’s Atkins при участии представителей министерств энергетики, экологии и природных ресурсов, ОАО «Азерэнержи», компании BP и посольства Великобритании в Баку провела презентацию заключительного отчета по результатам своих исследований.
«Объем работ включал оценку эффективности существующих малых ГЭС, усовершенствование их деятельности на основе международного опыта и изучение целесообразности строительства новых станций с учетом засухи в последние годы. В рамках данного проекта компания провела оценку 5 действующих малых станций и 6 участков, предназначенных для строительства новых ГЭС», - отмечается в информации.
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов высоко оценил поддержку BP и прочих структур в рамках данного проекта. «На основе отчета, подготовленного SNC-lavalin’s Atkins будет разработана стратегия развития малых ГЭС в Азербайджане с учетом потребностей страны в электроэнергии, водного потенциала и дефицита воды. Одна из главных целей заключается в развитии этой сферы за счет привлечения частного сектора», - подчеркнул министр.
Как сообщалось, в настоящее время в Азербайджане потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии составляет 26,94 тыс. МВт. Из них потенциал ветровой электроэнергии оценивается в 3 тыс. МВт, солнечной - 23,04 тыс. МВт, биоэнергии - 380 МВт, горных рек - 520 МВт.
Общая мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7,144 тыс. МВт, из которых на долю мощностей ВИЭ приходится 17%. Доля же ВИЭ в фактическом производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 8,2% с учетом мощностей крупных гидроэлектростанций.
Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%.
Н.Аббасова
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 37 раз - Минобороны
Сегодня нет фактически переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе – президент Азербайджана
Генассамблея ООН утвердила даты Олимпийского перемирия на время проведения Олимпиады в Токио
Звезда американского футбола Махоумс подписал рекордный в истории спорта контракт на полмиллиарда долларов
Коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг найдены на Мариинском прииске Ростеха
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
Эксперты ВОЗ прилетели в Туркменистан для выяснения ситуации с коронавирусом
МЧС доставит в Казахстан лекарства и СИЗы для борьбы с коронавирусом на средства, выделенные правительством РФ
Пандемия нанесла экономике ЕС более сильный удар, чем ожидалось
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Caspian European Club провел онлайн B2G форум с участием Рашада Оруджева и Зии Алиева
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог