Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в Минске ликвидирована проблема COVID-19. В связи с этим он поздравил минчан.
"Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова - ИФ) только что переговорил, как ситуация (с распространением коронавируса в Минске - ИФ) складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились", - заявил Лукашенко на встрече с активом Минска.
Президента цитирует госагентство БелТА.
По его словам, "система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы".
При этом Лукашенко отметил, что "Минск в эпидпериод был самым проблемным, потому что население 2 млн, перемещение огромное - учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли".
Президент считает, что "самым главным было не допустить паники". "Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно", - добавил он.
Как сообщалось, по данным Минздрава, в Белоруссии, по состоянию на 6 июля, зарегистрированы 63 тыс. 804 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 429 человек.
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