Додон пользуется наибольшим доверием у граждан Молдовы, на втором месте его оппонент Санду - опрос

Президент Молдовы Игорь Додон лидирует в рейтинге потенциальных кандидатов на будущих президентских выборах, свидетельствуют результаты опроса компании iData "Положение населения в Республике Молдова в контексте пандемии COVID-19. Политическая ситуация", представленные на пресс-конференции во вторник в Кишиневе.

"В рейтинге политиков, пользующихся наибольшим доверием граждан, лидируют президент Игорь Додон (17,2%) и председатель PAS Майя Санду (15,5%). Далее с большим отрывом следуют - председатель партии "Шор" Илан Шор (2,8%), лидер "Нашей партии" Ренато Усатый (2,5%), председатель ПКРМ Владимир Воронин (1,6%), председатель "Платформы DA" Андрей Нэстасе (1,6%), премьер Ион Кику (1%)", - сообщила эксперт компании iData Вероника Атеш.

Она отметила, однако, крайне низкий уровень доверия граждан к политикам, в целом - при этом 44,2% не доверяют никому из политиков, а еще 9,5% затруднились с ответом.

"На президентских выборах 20,1% респондентов готовы отдать голоса Игорю Додону, а 18,2% - Майе Санду. За Илана Шора готовы проголосовать 4,3%, за Ренато Усатого - 3,6%. При этом, сохраняется высокий уровень неопределившихся или не участвующих - 45,6%. Но, если учесть только определившихся, то Игорь Додон получит 36,9%, а Майя Санду - 33,5% голосов", - подчеркнула эксперт.

Также, согласно проведенному опросу, пропрезидентская партия социалистов Молдавии лидирует в предпочтениях избирателей в перспективе будущих парламентских выборов. Согласно результатам, в случае досрочных выборов в парламент могут пройти пять партий.

Атеш отметила, что, если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы голоса распределились бы следующим образом: Партия социалистов (ПСРМ) - 17,5%, партия "Действие и солидарность" (PAS) - 15,1%, партия "Шор" - 4,6%, "Платформа DA" - 4,1%.

"При этом, более половины респондентов (50,4%) - либо не пойдут на выборы, либо затруднились с ответом. Если учесть только определившихся, то итоги выборов будут такими: ПСРМ -35,3%, PAS -30,4%, партия "Шор" - 9,3%, "Платформа DA" - 8,3%, "Наша партия" - 5,8%. Остальные партии не преодолели бы избирательный порог", - сказала эксперт.

По ее словам, из этого следует, что распределение мандатов в следующем парламенте может выглядеть следующим образом: ПСРМ - 40, PAS - 35, партия "Шор" - 10, "Платформа DA" - 9, "Наша партия" - 7.

Оба опроса проведены компанией Date Inteligente (iData) в период с 20 июня по 4 июля, в каждом приняли участие 1 511 человек из 477 населенных пунктов. Погрешность - 2,5%

Во вторник Конституционный суд Молдавии вынес решение о том, что парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев мандата президента, а досрочные парламентские выборы не могут состояться в один день с выборами президента, которые назначены на 1 ноября.