Президента РФ не уведомляли заранее о задержании Сафронова, Кремлю об этом стало известно из СМИ - Песков

Президента РФ Владимира Путина заранее не уведомляли о задержании советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, Кремль узнал об этом из сообщений СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, мы об этом узнаем из средств массовой информации. Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки", - сказал Песков журналистам, отвечая во вторник на вопрос, ставили ли в известность президента о задержании Сафронова или же об этом стало известно из СМИ.

По словам Пескова, работа спецслужб ведется 24 часа в сутки.

Отвечая на вопрос, каким образом Сафронов мог совершить преступление, связанное с разглашением гостайны, не имея к ней доступа, Песков сказал: "Этого я не знаю. Большего я не могу вам сказать, просто я не располагаю большей информацией".

Ранее во вторник ФСБ России заявила о задержании Сафронова, который, по данным российской спецслужбы, собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну.

"ФСБ РФ в Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Иван Сафронов. Он, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации", - заявили "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России.

Там сообщили, что ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена).

"Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - подчеркнули в спецслужбе.

Других подробностей, связанных с задержанием Сафронова, пока не приводится.

Задержание Сафронова по обвинению в государственной измене не связано с его текущей работой в госкорпорации, сообщили в "Роскосмосе".