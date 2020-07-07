Президента РФ не уведомляли заранее о задержании Сафронова, Кремлю об этом стало известно из СМИ - Песков

Президента РФ Владимира Путина заранее не уведомляли о задержании советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, Кремль узнал об этом из сообщений СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, мы об этом узнаем из средств массовой информации. Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки", - сказал Песков журналистам, отвечая во вторник на вопрос, ставили ли в известность президента о задержании Сафронова или же об этом стало известно из СМИ.
По словам Пескова, работа спецслужб ведется 24 часа в сутки.
Отвечая на вопрос, каким образом Сафронов мог совершить преступление, связанное с разглашением гостайны, не имея к ней доступа, Песков сказал: "Этого я не знаю. Большего я не могу вам сказать, просто я не располагаю большей информацией".
Ранее во вторник ФСБ России заявила о задержании Сафронова, который, по данным российской спецслужбы, собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну.
"ФСБ РФ в Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Иван Сафронов. Он, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации", - заявили "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России.
Там сообщили, что ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена).
"Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - подчеркнули в спецслужбе.
Других подробностей, связанных с задержанием Сафронова, пока не приводится.
Задержание Сафронова по обвинению в государственной измене не связано с его текущей работой в госкорпорации, сообщили в "Роскосмосе".
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