Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0237 GBR   2.126 TRY   0.2477

Цена на нефть

06.07   $/bbl WTI 40.63 0.36 Brent 43.10 0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.07.2020 13:51

Пандемия нанесла экономике ЕС более сильный удар, чем ожидалось

Экономика ЕС в 2020 году переживет глубокую рецессию из-за пандемии коронавируса, несмотря на меры, принятые как на уровне Евросоюза, так и на национальных уровнях, сообщается в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

"Наш летний прогноз показывает, прежде всего, что путь к восстановлению экономики по-прежнему вымощен неопределенностями", - заявил, представляя во вторник экономический анализ ЕК на пресс-конференции в Брюсселе член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони.

Согласно опубликованному летнему прогнозу, ВВП еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году. ВВП Евросоюза в целом сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году. Таким образом, отмечается в документе, сокращение в 2020 году прогнозируется более ощутимым, чем ожидавшиеся 7,7% для зоны евро и 7,4% - для ЕС в целом. Экономический рост в 2021 году также будет несколько менее устойчивым, чем прогнозировалось весной.

Как объясняют в Еврокомиссии, поскольку снятие ограничительных мер происходит более медленными темпами, чем предполагалось в весеннем экономическом прогнозе, влияние пандемии на экономическую активность в 2020 году будет более значительным, чем ожидалось.

Джентилони перечислил пять основных выводов по прогнозируемому на ближайшие два года развитию экономики ЕС.

"Пандемия нанесла европейской экономике более сильный удар, чем это ожидалось", - сказал еврокомиссар.

Быстрые и решительные ответные политические меры, по его словам, до сих пор позволяют "избежать обрушения европейских рынков труда".

"Мы наблюдаем нарастающую разницу между государствами ЕС. При том, что всех нас поразила одна и та же пандемия, последствия от нее различаются в государствах-членах. Риск возрастающих различий стал причиной, по которой мы предложили совместный план восстановления экономики", - продолжил член ЕК.

По его оценке, инфляция в 2020 году должна остаться относительно низкой.

"Наконец, пятый вывод: неопределенности остаются высокими, а риски, довлеющие над этим прогнозом, ориентированными на понижение", - подытожил Джентилони.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ПАНДЕМИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]