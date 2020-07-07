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Дальнее зарубежье 07.07.2020 17:17

В Кнессете поддержали расширение полномочий правительства Израиля при принятии решений по коронавирусу

Израильские депутаты во втором и третьем чтении одобрили законопроект, позволяющий правительству вводить ограничения, призванные не допустить резкого роста заражений коронавирусом, без предварительного утверждения Кнессета, сообщает The Times of Israel.

Голосование о поправках к закону о режиме чрезвычайной ситуации по ограничению деятельности во время эпидемии коронавируса состоялось во вторник ранним утром, 29 депутатов поддержали поправки, и 24 проголосовали против.

Таким образом, теперь правительство сможет принимать постановления до того, как они будут переданы на утверждение в Кнессет. Это означает, что все решения, касающиеся ограничений и мер безопасности во время коронавируса, будут вступать в силу немедленно после утверждения министрами. Затем в течение семи дней решения сможет оценить соответствующая комиссия в Кнессете, и если она их не утвердит, то они будут отправляться на рассмотрение на пленарных заседаниях. У депутатов также сохраняется право отменить эти решения, но только в течение семи дней после их принятия правительством.

Эти поправки будут действовать как минимум в течение месяца - до 6 августа.

Законопроект подготовили накануне днем, чтобы правительство смогло в кратчайшие сроки ввести повторный запрет на массовые собрания людей в общественных учреждениях, заведения общественного питания, в религиозных учреждениях. До этого решения обсуждались сначала в комитете Кнессета по коронавирусу, либо в другом релевантном комитете. Это затягивало ввод мер на сутки или двое.

Портал Newsru.co.il пишет, что в Кнессете резко раскритиковали эти поправки как депутаты от оппозиции, так и от правящих партий. Противники законопроекта считают, что правительство обязано быстро предлагать Кнессету на рассмотрение меры, призванные сдержать распространение вируса, и возмущение депутатов вызвано тем, что кабинет министров, по их мнению, неспособен эффективно и быстро действовать.

Раскритиковал деятельность правительства даже спикер Кнессета Ярив Левин из правящей партии "Ликуд". Он заявил, что "недопустима ситуация, при которой правительство не подает вовремя законопроекты, необходимые, по его словам, для спасения жизни людей". Он подчеркнул, что "правительство не может относиться к Кнессету как к пустой формальности".

В оппозиции также критикуют его, за то, что законопроект "делает бессмысленным существование Кнессета под прикрытием кризиса". "Под прикрытием кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, премьер-министр полностью обессмысливает само существование Кнессета, как структуры, контролирующей работу правительства. Кто-нибудь действительно думает, что Кнессет ретроактивно станет отменять решения правительства?" - сказал порталу депутат от объединения партий "Еш-Атид" и Телем Андрей Кожинов.

Те, кто поддержали законопроект, отвергают эти аргументы. Они говорят, что поправки вводятся с ограничением по времени их действия, только на время кризиса.

В Израиле в последние дни регистрируют около 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся за все время пандемии в этой стране уже превысило 30 тыс. человек, тогда как в начале первой волны коронавируса в Израиле наблюдалась относительно спокойная обстановка по сравнению с другими странами.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ПОЛНОМОЧИЯ


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