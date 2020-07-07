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СНГ 07.07.2020 17:57

Лукашенко поручил ускорить внедрение цифровых технологий в Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул необходимость ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере республики.

"Цифру" надо быстрее внедрять у нас в экономике, социальной сфере. Мы же IT-страну решили построить. И где это делать прежде всего, как не в Минске? Новые информационные технологии - это умный город, услуги, общественная безопасность. Без этого город остановится в развитии", - сказал Лукашенко на встрече с активом Минска во вторник.

Президента цитирует его пресс-служба.

В то же время Лукашенко сказал: "Технологии - это хорошо, но во многих сферах технологии пока не способны в полной мере заменить человека, и этим направлениям также надо уделять внимание".

Президент также вновь поделился своим видением процесса реформирования экономики.

"Я должен сказать, как я понимаю эти реформы и как мы шли по жизни, реформируясь: в Беларуси реформа может быть только в одном направлении - как совершенствование того, что у нас есть", - отметил Лукашенко.

"Реформа - это то (что) будем совершенствовать, расширять и углублять, что мы умеем делать. Создавая новые производства. Реформы и еще раз реформы, но как совершенствование того, что у нас есть. Будь то образование, здравоохранение, промышленность или сельское хозяйство", - добавил он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕХНОЛОГИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]