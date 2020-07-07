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Здравоохранение 07.07.2020 17:44

В ВОЗ считают, что бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенную опасность

Ситуация с бубонной чумой в Китае и Монголии не представляет повышенного уровня опасности, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"На данный момент мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией", - сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис, комментируя ситуацию с бубонной чумой. Ее слова приводят европейские СМИ.

Она указала, что ВОЗ тесно сотрудничает с китайскими и монгольскими властями по этому вопросу.

По ее словам, данные указывают, что случаи заражения чумой "хорошо поддаются лечению". "Бубонная чума всегда существовала и остается с нами на протяжении веков", - добавила Харрис.

В понедельник СМИ сообщили об очередном случае заражения бубонной чумой на западе Монголии в аймаке Баян-Улгий - заразился 15-летний пациент, съевший мясо сурка. До этого сообщалось о двух случаях заражения на западе Монголии и об одном случае - в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Случаи заражения бубонной чумой периодически фиксируются в Монголии и Китае. Так, в мае 2019 года Роспотребнадзор сообщал об усилении карантинного контроля на границе с Монголией из-за заражений в том же самом аймаке - Баян-Улгий. В ноябре 2019 года Роспотребнадзор выступал с предупреждением для россиян из-за заражения во Внутренней Монголии.

6 июля 2020 года в Роспотребнадзоре заявили, что работа по снижению рисков завоза и распространения чумы ведется в постоянном режиме, в том числе ведется мониторинг за ситуацией в соседних странах.

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Тэги: ВОЗ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, ЧУМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]