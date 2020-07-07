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Туризм 07.07.2020 18:24

Дубай начал принимать иностранных туристов, невзирая на коронавирус

Дубай со вторника начал принимать иностранных туристов, невзирая на пандемию коронавируса COVID-19 в мире, сообщает Associated Press.

Прибывающие должны в течение 96 часов до полета сдать тест на коронавирус и предъявить при посадке на самолет результаты с отрицательным результатом. Если они полетят в Дубай без этих результатов, их протестируют по прибытию в страну, а до получения результатов - изолируют. При этом результаты теста становятся известны всего через несколько часов.

Кроме того, с собой они должны будут иметь полисы страхования выезжающего за рубеж с покрытием возможности заражения COVID-19, либо заявление, в котором они обязуются взять на себя все расходы, связанные с лечением и изоляцией.

В отелях туристам будут измерять температуру при входе в здание. Диффузоры с дезинфицирующей смесью поставили в каждый номер, также везде расставлены антисептики. Туристы должны будут на отдыхе носить маску на лице, их призывают носить при себе и регулярно пользоваться гелем для рук, убивающим вирусы.

В итоге владельцы сетей отелей Дубая уверяют, что отдыхать у них сейчас безопасно.

В 2019 году Дубай принял 16,7 млн иностранных туристов, а годом ранее - 15,9 млн. Больше всего Дубай принимает туристов из Индии, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства, Омана, Китая, России и США. В течение года 741 отель Дубая заполнен на 75%, в среднем туристы остаются на три с половиной дня.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОАЭ, ДУБАЙ, ТУРИСТЫ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]