Венецианский кинофестиваль сократил программу из-за коронавируса

Международный Венецианский кинофестиваль сократит количество картин, которые смогут принять участие в смотре, а также перенесет часть программ в онлайн и на другие площадки, сообщили организаторы фестиваля.
"Предстоящий "Mostra del Cinema", запланированный на 2-12 сентября, пройдет с некоторыми изменениями, которые стали необходимыми в соответствии с санитарными протоколами, введенными в связи с чрезвычайной ситуацией с Covid-19. В целях соблюдения обязательных мер, необходимых для обеспечения безопасного участия участников - в первую очередь благодаря социальному дистанцированию - общее количество фильмов в официальном отборе будет сокращено, хотя и ненамного", - сообщили организаторы.
В традиционном формате пройдет главный конкурс смотра, программа "Горизонты" (Orizzonti), а также внеконкурсная программа. Показы будут проходить в кинотеатрах, где они традиционно проводились на Лидо, с принятием всех мер безопасности, установленных на дату проведения события.
Конкурс Venezia Virtual Reality пройдет полностью в онлайн-формате, а не на острове Лаззаретто Веккио.
Секция Venezia Classici ("Венецианская классика" в рамках которой проходит показ отреставрированных кинолент) будет организована в рамках программы Il Cinema Ritrovato, которую проводит Cineteca di Bologna. Она пройдет с 25 по 31 августа в городе Эмилиан. "Это сотрудничество между двумя фестивалями предлагает беспрецедентное решение чрезвычайной ситуации", - отметили в сообщении.
Также принято решение в этом году отказаться от секции Sconfini для того, чтобы обеспечить максимально возможное количества мест для повторных показов фильмов основных разделов смотра.
"Я очень рад, что биеннале можно провести с минимальным сокращением фильмов и секций. Не забывая о бесчисленных жертвах этих последних нескольких месяцев, которым должна быть отдана должная дань, первый международный фестиваль после насильственного прерывания, вызванного пандемией, становится значимым празднованием повторного открытия, которого все мы с нетерпением ожидали, и посланием конкретного оптимизм для всего мира кино, который сильно пострадал от этого кризиса", - заявил руководитель смотра Альберто Барбераон, которого цитирует пресс-служба.
Вручение наград 77-го Венецианского кинофестиваля состоится 12 сентября.
Победителей определят в следующих категориях: "Золотой лев" за лучший фильм; "Серебряный лев" - приз Большого жюри; "Серебряный лев" - награда за лучшую режиссуру; награды за лучшую женскую и мужскую роли, Премия за лучший сценарий, специальный приз жюри и награду, а также награда Марчелло Мастроянни за лучший актерский дебют. Жури возглавит австралийская актриса, лауреат двух премий "Оскар" Кейт Бланшетт.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 37 раз - Минобороны
Сегодня нет фактически переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе – президент Азербайджана
Нефть перешла к росту, Brent торгуется на уровне $43,24 за баррель
Eni может списать активы на сумму около 3,5 млрд евро из-за снижения прогноза нефтяных цен
Нефтегазовая Enwell из Смарт-холдинга во II квартале увеличила добычу на 12,5%
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
В Белом доме ищут организаторов утечки развединформации о России и талибах
США думают о запрете TikTok и других китайских приложений - Помпео
Вашингтон привлечет к ответственности Коммунистическую партию Китая из-за Гонконга - Помпео
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Caspian European Club провел онлайн B2G форум с участием Рашада Оруджева и Зии Алиева
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог