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Культура 07.07.2020 19:02

Венецианский кинофестиваль сократил программу из-за коронавируса

Международный Венецианский кинофестиваль сократит количество картин, которые смогут принять участие в смотре, а также перенесет часть программ в онлайн и на другие площадки, сообщили организаторы фестиваля.

"Предстоящий "Mostra del Cinema", запланированный на 2-12 сентября, пройдет с некоторыми изменениями, которые стали необходимыми в соответствии с санитарными протоколами, введенными в связи с чрезвычайной ситуацией с Covid-19. В целях соблюдения обязательных мер, необходимых для обеспечения безопасного участия участников - в первую очередь благодаря социальному дистанцированию - общее количество фильмов в официальном отборе будет сокращено, хотя и ненамного", - сообщили организаторы.

В традиционном формате пройдет главный конкурс смотра, программа "Горизонты" (Orizzonti), а также внеконкурсная программа. Показы будут проходить в кинотеатрах, где они традиционно проводились на Лидо, с принятием всех мер безопасности, установленных на дату проведения события.

Конкурс Venezia Virtual Reality пройдет полностью в онлайн-формате, а не на острове Лаззаретто Веккио.

Секция Venezia Classici ("Венецианская классика" в рамках которой проходит показ отреставрированных кинолент) будет организована в рамках программы Il Cinema Ritrovato, которую проводит Cineteca di Bologna. Она пройдет с 25 по 31 августа в городе Эмилиан. "Это сотрудничество между двумя фестивалями предлагает беспрецедентное решение чрезвычайной ситуации", - отметили в сообщении.

Также принято решение в этом году отказаться от секции Sconfini для того, чтобы обеспечить максимально возможное количества мест для повторных показов фильмов основных разделов смотра.

"Я очень рад, что биеннале можно провести с минимальным сокращением фильмов и секций. Не забывая о бесчисленных жертвах этих последних нескольких месяцев, которым должна быть отдана должная дань, первый международный фестиваль после насильственного прерывания, вызванного пандемией, становится значимым празднованием повторного открытия, которого все мы с нетерпением ожидали, и посланием конкретного оптимизм для всего мира кино, который сильно пострадал от этого кризиса", - заявил руководитель смотра Альберто Барбераон, которого цитирует пресс-служба.

Вручение наград 77-го Венецианского кинофестиваля состоится 12 сентября.

Победителей определят в следующих категориях: "Золотой лев" за лучший фильм; "Серебряный лев" - приз Большого жюри; "Серебряный лев" - награда за лучшую режиссуру; награды за лучшую женскую и мужскую роли, Премия за лучший сценарий, специальный приз жюри и награду, а также награда Марчелло Мастроянни за лучший актерский дебют. Жури возглавит австралийская актриса, лауреат двух премий "Оскар" Кейт Бланшетт.

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Тэги: ВЕНЕЦИЯ, КИНОФЕСТИВАЛЬ, ПЛАНЫ


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