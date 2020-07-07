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СНГ 07.07.2020 20:03

В Казахстане завели четыре уголовных дела по обвинениям в спекуляции лекарствами

В Казахстане у спекулянтов, перепродающих лекарства по завышенным ценам в условиях пандемии коронавируса, изъяли медицинские препараты на сумму более 727 млн тенге, сообщил руководитель управления службы экономических расследований комитета финансового мониторинга Минфина Еркебулан Асанбаев.

"За короткий промежуток времени - буквально 5-6 июля - нами выявлено 18 таких правонарушений. Изъято 182 тыс. упаковок различных лекарств ориентировочной стоимостью свыше 727 млн тенге. По данным фактам нами зарегистрировано четыре уголовных дела по статье 214 Уголовного кодекса "Незаконное предпринимательство" и 189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", - сказал Асанбаев на брифинге во вторник. Текущий курс - 405,69 тенге/$1.

Кроме этого, по его словам, три материала направлены в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности. Еще по 11 материалам ожидается принятие соответствующего решения.

В частности, в Шымкенте возбуждено уголовное дело по факту хищения из поликлиники N12 десяти коробок с лекарствами общей стоимостью 170 тыс. тенге.

"Данные препараты были ограничены в обращении и были выделены в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В ходе следствия мы будем разбираться, каким образом данные препараты оказались на открытом рынке", - сказал Асанбаев.

Кроме того, в Западно-Казахстанской области на пограничном пункте Таскала при досмотре автомобиля, следовавшего из Алматы в Белгород, обнаружен лекарственный препарат "Физиотенз" производства "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика" в количестве 171 тыс. 290 упаковок стоимостью $1,7 млн без разрешительных документов.

"Все изъятые медпрепараты в условиях острой нехватки медикаментов нами планируется передать в органы здравоохранения", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЛЕКАРСТВА, СПЕКУЛЯЦИЯ, НАКАЗАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]