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Финансы 07.07.2020 20:36

Банк Грузии получил от ЕИБ гарантии на страхование до 60 млн евро кредитов для МСП

Группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) при поддержке фонда InnovFin (Finance for Innovative Small and Medium-Sized Enterprises) подписала с Банком Грузии, одним из крупнейших коммерческих банков страны, гарантийное соглашение на страхование кредитов на сумму 60 млн евро для поддержки малого и среднего бизнеса.

"Гарантия InnovFin покрывает 50% от каждого кредита, выданного Банком Грузии и предназначенного МСП, которым требуются инвестиции и оборотный капитал для финансирования исследований, разработок и инновационной деятельности", - говорится в сообщении ЕИБ.

Кроме того, в качестве ответной меры на пандемию COVID-19 гарантия также покрывает 80% кредитов, предоставленных банком малым и средним предприятиям, пострадавшим от коронавирусного кризиса, для удовлетворения их потребностей в оборотном капитале, уточняется в пресс-релизе.

"Фонд InnovFin увеличит возможности банка по предоставлению финансовых услуг грузинским МСП, которые инвестируют в научные исследования, разработки и цифровизацию, а также ориентированы на инновации. В качестве финансового посредника мы рады возможности предоставлять кредиты перспективным предприятиям, особенно с учетом последних событий, связанных с глобальной пандемией, а с другой стороны, мы сможем поддерживать здоровый кредитный портфель",- сообщила в свою очередь пресс-служба Банка Грузии со ссылкой на директора Арчила Гачечиладзе.

InnovFin SME Guarantee предоставляет гарантии и контр-гарантии по долговому финансированию на сумму от 25 тыс. до 7,5 млн евро, чтобы улучшить доступ к ссудам инновационным МСП. В рамках этого механизма финансовым посредникам предоставляются гарантии ЕС и Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI) в отношении части возможных потерь в связи с долговым финансированием.

Основным акционером Банка Грузии является BGEO Group (79,75%). Группа создана в мае 2015 года в процессе реорганизации банка его акционером - Bank of Georgia Holdings Plc. На 1 апреля 2020 года активы Банка Грузии составляли $5 млрд 620,8 млн, или 35,9% совокупных активов банковского сектора страны.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БАНК, ЕИБ, ГАРАНТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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