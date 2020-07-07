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Регион 07.07.2020 17:09

Два человека погибли в результате взрыва на заводе к югу от Тегерана

Минимум два человека погибли в результате взрыва на заводе к югу от Тегерана, сообщают иранские СМИ.

Еще трое пострадали, двое из них отправлены в больницу.

Согласно информации иранских СМИ, взрыв прогремел на заводе, расположенном в промышленной зоне, в тот момент, когда рабочие заправляли баллоны кислородом.

По предварительным данным, причиной взрыва стала ошибка, допущенная сотрудниками завода.

Западные СМИ отмечают, что за последние две недели в Тегеране и его окрестностях прогремело несколько взрывов. В частности, 1 июля произошел взрыв в медицинском центре, погибли 19 человек.

Кроме того, в конце июня замминистра обороны Ирана Давуд Абди сообщил, что в ночь на 26 июня вблизи военной базы "Парчин" взорвалась емкость с газом. Он не озвучил подробности и причины инцидента. Затем агентство Associated Press сообщало, что этот взрыв произошел в районе к востоку от иранской столицы, где находится секретный подземный завод по производству ракет. По данным информагентства, на фотографиях, полученных со спутника Sentinel-2 Европейского космического агентства, видно, что в 20 км к востоку от Тегерана появился большой участок выжженной земли, которого не было там неделю назад. Взрыв прогремел рядом с комплексом "Коджир", на котором, по мнению экспертов американского Центра стратегических и международных исследований, налажено производство ракет.

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Тэги: ИРАН, ЗАВОД, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]