Минимум два человека погибли в результате взрыва на заводе к югу от Тегерана, сообщают иранские СМИ.
Еще трое пострадали, двое из них отправлены в больницу.
Согласно информации иранских СМИ, взрыв прогремел на заводе, расположенном в промышленной зоне, в тот момент, когда рабочие заправляли баллоны кислородом.
По предварительным данным, причиной взрыва стала ошибка, допущенная сотрудниками завода.
Западные СМИ отмечают, что за последние две недели в Тегеране и его окрестностях прогремело несколько взрывов. В частности, 1 июля произошел взрыв в медицинском центре, погибли 19 человек.
Кроме того, в конце июня замминистра обороны Ирана Давуд Абди сообщил, что в ночь на 26 июня вблизи военной базы "Парчин" взорвалась емкость с газом. Он не озвучил подробности и причины инцидента. Затем агентство Associated Press сообщало, что этот взрыв произошел в районе к востоку от иранской столицы, где находится секретный подземный завод по производству ракет. По данным информагентства, на фотографиях, полученных со спутника Sentinel-2 Европейского космического агентства, видно, что в 20 км к востоку от Тегерана появился большой участок выжженной земли, которого не было там неделю назад. Взрыв прогремел рядом с комплексом "Коджир", на котором, по мнению экспертов американского Центра стратегических и международных исследований, налажено производство ракет.
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