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Финансы 07.07.2020 21:31

Международные резервы РФ в июне увеличились на 0,5%, до $568,9 млрд благодаря росту цены золота

Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в июне 2020 года увеличился на $2,738 млрд, или на 0,5%, до $568,872 млрд с $566,134 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Рост резервов в июне определило увеличение стоимости монетарного золота в этом месяце, которая выросла на $3,224 млрд, или на 2,5%, до $130,790 млрд, доля золота в резервах при этом увеличилась до рекордных 23,0% с 22,5%.

Определяющим фактором в росте стоимости золота в резервах было изменение рыночных цен на него.

В то же время стоимость валютных активов в июне уменьшилась на $486 млн, или на 0,1%, до $438,082 млрд.

В январе-июне 2020 года резервы выросли на $14,513 млрд, или на 2,6%, с $554,359 млрд на 1 января.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]