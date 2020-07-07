Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0237 GBR   2.126 TRY   0.2477

Цена на нефть

06.07   $/bbl WTI 40.63 0.36 Brent 43.10 0.30

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 07.07.2020 17:24

ГТК Азербайджана сократил в I полугодии перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 2,2%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-июне 2020 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 19 млн 826,4 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-июне 2019 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 2 млрд 65 млн 160,1 тыс. манатов. Таким образом, в первом полугодии 2020 года ГТК сократил перечисления в госбюджет на 2,2%.

За отчетный период сборы по НДС составили 1 млрд 450 млн 9,9 тыс. манатов, акцизам – 66 млн 673,2 тыс. манатов, дорожному налогу - 18 млн 703,5 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 484 млн 439,8 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2020 году для ГТК определен в 4 млрд манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГТК, ГОСБЮДЖЕТ, ОТЧИСЛЕНИЯ


Похожие новости


ГТК Азербайджана сократил в январе-мае перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 2,2% ГТК Азербайджана сократил в январе-апреле перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 3,2% ГТК увеличил в январе-августе перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 26,5% ГТК увеличил в январе-июле перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 27,7% ГТК увеличил в I полугодии перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 27,5% ГТК увеличил в январе-августе перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 33%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]