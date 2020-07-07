ГТК Азербайджана сократил в I полугодии перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 2,2%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-июне 2020 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 19 млн 826,4 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в январе-июне 2019 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 2 млрд 65 млн 160,1 тыс. манатов. Таким образом, в первом полугодии 2020 года ГТК сократил перечисления в госбюджет на 2,2%.
За отчетный период сборы по НДС составили 1 млрд 450 млн 9,9 тыс. манатов, акцизам – 66 млн 673,2 тыс. манатов, дорожному налогу - 18 млн 703,5 тыс. манатов.
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 484 млн 439,8 тыс. манатов.
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2020 году для ГТК определен в 4 млрд манатов.
А.Мамедов
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