Убийство Сулеймани по приказу Трампа не было законным - эксперт ООН

Убийство 3 января 2020 года командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани, осуществленное по приказу президента США Дональда Трампа, являлось противозаконным деянием, заявила спецдокладчица ООН по внесудебным казням Агнес Калламард.
"В свете доказательств, представленных к настоящему времени США, (ясно, что - ИФ) удар по генералу Сулеймани и гибель лиц, его сопровождавших, представляют собой необоснованное убийство, за которое США несут ответственность в соответствии с международным гуманитарным правом", - приводят во вторник западные СМИ выдержки из ее доклада.
"Не было представлено никаких доказательств, что генерал Сулеймани непременно планировал неизбежную атаку против интересов США, особенно в Ираке, из-за чего требовались незамедлительные и оправданные ответные действия", - отметила она.
Она повторила, что, хотя Сулеймани был ответственен за военную стратегию и действия Ирана в Ираке и Сирии, ввиду отсутствия от него угрозы для лиц, связанных с США, американская военная акция была "незаконной".
СМИ отмечают, что доклад Калламард, посвященный убийствам при помощи беспилотников, будет представлен в четверг на сессии Совета по правам человека ООН. Половина доклада, по данным СМИ, будет посвящена гибели Сулеймани. Однако США еще в 2018 году вышли из Совета.
3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.
В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.
Трамп при этом называл Сулеймани крупнейшим мировым терроризмом, которого следовало устранить много лет назад.
В конце июня судебные власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство Сулеймани.
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